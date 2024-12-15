Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про колекцію карток
Брати Оуен і Коннер Греї є суперфанатами гри Pokémon Trading Card. Ще у 2023 році їхня колекція налічувала 34 310 карток.
Наш девіз – "зловити їх усіх", і це те, що ми намагалися зробити",
– сказав Оуен Грей.
Зрештою, за рік їм вдалося збільшити свою колекцію до 48 339 карток. Вони походять із декількох різних країн і надруковані декількома мовами.
Брати зібрали свою колекцію карток з покемонами / Фото Книги рекордів Гіннеса
"Ми маємо їх усі, окрім нідерландської мови. Ми не змогли знайти жодної", – сказав Коннер.
За словами братів, одна з їхніх найщасливіших знахідок сталася, коли вони купили декілька мішків з листівками, знайденими на горищі. Там було приблизно 3000 – 4000 карток. Серед них були 2 золоті зірки Charizards, які сьогодні коштують від 5 до 25 000 фунтів стерлінгів (6 350 – 31 751 долар) кожна.