Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Що відомо про колекцію карток

Брати Оуен і Коннер Греї є суперфанатами гри Pokémon Trading Card. Ще у 2023 році їхня колекція налічувала 34 310 карток.

Наш девіз – "зловити їх усіх", і це те, що ми намагалися зробити",

– сказав Оуен Грей.

Зрештою, за рік їм вдалося збільшити свою колекцію до 48 339 карток. Вони походять із декількох різних країн і надруковані декількома мовами.



Брати зібрали свою колекцію карток з покемонами / Фото Книги рекордів Гіннеса

"Ми маємо їх усі, окрім нідерландської мови. Ми не змогли знайти жодної", – сказав Коннер.

За словами братів, одна з їхніх найщасливіших знахідок сталася, коли вони купили декілька мішків з листівками, знайденими на горищі. Там було приблизно 3000 – 4000 карток. Серед них були 2 золоті зірки Charizards, які сьогодні коштують від 5 до 25 000 фунтів стерлінгів (6 350 – 31 751 долар) кожна.