Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на платформі Reddit.
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Що чоловік виявив у валізі
Чоловік зізнався, що був шокований знахідкою. Відкривши валізу, він побачив, що всередині була маска на Гелловін, спідня білизна, диск та пляшечка з-під пігулок.
Я відчув полегшення, що там не було тіла або чогось подібного. Тоді вирішив пошукати інші речі й виявив другий кейс, в якому лежав ноутбук, якась тканина та намет. У мене не вистачило сміливості зазирнути всередину,
– розповів він.
Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.
Чоловік знайшов загублену валізу / Фото Reddit
Реакція користувачів
- "Може бути, що це частина артінсталяції, але є питання".
- "Напевно, вкрадені речі. Але мені спочатку сподобалося. Принаймні, це не труп".
- "Це схоже на місце злочину або щось подібне".
- "Хтось використовував стару валізу, щоб прибирати сміття на території. Вони пішли додому на вечерю і планували повернутися, аби попрацювати ще трохи. Але тепер ви знову все розкидали. Через вашу допитливість їм доведеться починати все спочатку".