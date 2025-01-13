Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на платформі Reddit.

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Що чоловік виявив у валізі

Чоловік зізнався, що був шокований знахідкою. Відкривши валізу, він побачив, що всередині була маска на Гелловін, спідня білизна, диск та пляшечка з-під пігулок.

Я відчув полегшення, що там не було тіла або чогось подібного. Тоді вирішив пошукати інші речі й виявив другий кейс, в якому лежав ноутбук, якась тканина та намет. У мене не вистачило сміливості зазирнути всередину,

– розповів він.

Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.



Чоловік знайшов загублену валізу / Фото Reddit

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