Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @geopoteet.
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Вона показала відео, на якому видно північне сяйво – рідкісне атмосферне видовище.
Я змінила свої плани на Новий рік. Вирішила святкувати не в центрі міста, а на околицях. Вдягнувшись тепліше, пробралася крізь сніг до потрібної локації, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Дуже сподівалася, що північне сяйво, про яке говорили у прогнозі, буде видно крізь смог від феєрверків,
– розповіла очевидиця.
На її подив, північне сяйво й справді з'явилося. Джессі зняла це на відео, яке зібрало понад 1,3 мільйона переглядів у тіктоці.
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Реакція соцмереж
Користувачі тіктоку були в захваті від побаченого. Багато хто з глядачів поділився своєю реакцією у коментарях:
- "Природа подарувала нам власний феєрверк";
- "Той факт, що ви його бачити, попри те, скільки довкола було світла, показує, наскільки сильне це сяйво";
- "Ісландія у моєму "списку бажань". Заради цього видовища я б пішла на все".
Довідка. За даними National Geographic, північне сяйво також можна побачити у таких країнах, як Канада, Норвегія, Швеція, Фінляндія та США.