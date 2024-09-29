Про встановлення нового світового рекорду повідомили на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса. Також там розповіли, як вдалося організувати таке неймовірне шоу.

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У Китаї встановили новий світовий рекорд

У Китаї 3 вересня встановили світовий рекорд, адже до дронового шоу залучили 7 598 безпілотників. Така кількість дронів є абсолютним рекордом, ба більше, світлові зображення, які вдалося створити, дійсно захоплюють дух.

Як повідомили у Книзі рекордів Гіннеса, світлове шоу офіційно стало найбільшим повітряним зображенням, сформованим за допомогою мультироторів/дронів. Неймовірне видовище організували на честь 72-ї річниці Яньбянь-Корейської автономної префектури, а дрони були надані компанією Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.

Ефектне світлове шоу, яке встановило світовий рекорд: дивіться відео

До слова, кількість дронів, використаних для цього рекорду, більш ніж удвічі перевищила попередній рекорд – 3 191. Що найцікавіше, компанія Damoda вже встановлювала світові рекорди. Так, у вересні 2020 року у Чжухаї одночасно злетіло у повітря 3 051 безпілотник, що також було найбільшою кількістю БпЛА, які одночасно піднялися у повітря.

Як пояснили у компанії, встановити новий рекорд вдалося завдяки розвитку технологій. Так, перед початком виступу усі дрони були закладені у "злітні коробки", у кожній з яких було по 12 БпЛА.



Дрони, які встановили рекорд / Фото Книги рекордів Гіннеса

Дивовижно, але таким неймовірним шоу керували лише з 1 ноутбука, а сама система відстежувала стан кожного дрона в режимі реального часу.

Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи такі знакові образи, як Велика Китайська стіна і величний дракон, а також віддаючи данину унікальній культурі Яньбяня, зображуючи поширену у цій місцевості квітку азалію і традиційних танцюристів.

Згідно з вимогами, для встановлення світового рекорду дрони повинні були утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Справжнім рекордсменом стало зображення тигра, яке протрималося 37 секунд.