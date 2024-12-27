Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mail Online.

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Куріння у стінах парламенту Колумбії: що про це відомо

На кадрах, які швидко стали вірусними у соцмережах, видно, як депутатка затягується жовтим вейпом, але помічає, що камера навела на неї крупний план. Після чого вона швидко видихнула дим і сховала електронну сигарету.

Колеги депутатки обрушилися з критикою на неї. Ось, що вони скаали:

Густаво Болівар, який курирує агентство соціального процвітання, висміяв депутатку, яка, за його твердженням, постійно голосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.

Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке звинуватив конгресменку в тому, що вона, мабуть, вважає себе вищою за закон. Депутатка Хувінао, припускає він, прекрасно усвідомлювала, що робить щось, заборонене колумбійським законодавством, у "храмі демократії".

Депутатка з Колумбії затягнулася вейпом: дивіться відео

Реакція депутатки з вейпом

Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.

Я перепрошую перед громадянами за те, що сталося вчора на пленарному засіданні,

– написала конгресменка в соціальній мережі X, пообіцявши, що більше таке не повториться.