Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mail Online.

Дивіться також "Не знімає прикрас": як живе чоловік, який святкує Різдво кожен день 31 рік поспіль

Куріння у стінах парламенту Колумбії: що про це відомо

На кадрах, які швидко стали вірусними у соцмережах, видно, як депутатка затягується жовтим вейпом, але помічає, що камера навела на неї крупний план. Після чого вона швидко видихнула дим і сховала електронну сигарету.

Колеги депутатки обрушилися з критикою на неї. Ось, що вони скаали:

  • Густаво Болівар, який курирує агентство соціального процвітання, висміяв депутатку, яка, за його твердженням, постійно голосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.
  • Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке звинуватив конгресменку в тому, що вона, мабуть, вважає себе вищою за закон. Депутатка Хувінао, припускає він, прекрасно усвідомлювала, що робить щось, заборонене колумбійським законодавством, у "храмі демократії".

Депутатка з Колумбії затягнулася вейпом: дивіться відео

Реакція депутатки з вейпом

Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.

Я перепрошую перед громадянами за те, що сталося вчора на пленарному засіданні,
– написала конгресменка в соціальній мережі X, пообіцявши, що більше таке не повториться.

Що відомо про вплив вейпу на здоров'я людей

Хоча електронні сигарети або вейпи часто позиціонуються як "безпечніша" альтернатива традиційним сигаретам, вони мають низку негативних наслідків для здоров'я. Зокрема, рідини для вейпів містять нікотин, штучні ароматизатори, пропіленгліколь і гліцерин, які при нагріванні утворюють токсичні речовини, включаючи формальдегід, ацетальдегід і акролеїн.