Деталі повідомили на сторінці в інстаграмі outpost.x.

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Який вигляд має комплекс

Наразі на території комплексу є 4 стилізовані хатини для проживання, однак власники готелю планують збільшити їхню кількість. Відомо, що тематичне містечко розташоване за 3 години їзди від Лас-Вегаса. Цікаво, що гроші на запуск проєкту частково збирали через краудфандинг.

Довідка. Краудфандинг – це спосіб збору коштів для реалізації певного проєкту, ідеї або стартапу шляхом залучення внесків від великої кількості людей через інтернет. Основна ідея полягає в тому, що багато людей роблять невеликі внески, щоб разом накопичити необхідну суму для підтримки ініціативи.

У США побудували готель Outpost X у стилі "Зоряних війн" / Фото з інстаграму outpost.x

Серед розваг для відвідувачів є спа, сауна, бар і кімната для геймерів з PS5 і настільними іграми. Також охочі можуть покататися по пустелі на спідерах. Ціна за одну добу перебування в готелі стартує від 320 доларів за номер на 4 людини.