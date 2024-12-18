Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм thesmartlocalmy.

Дивіться також "Як ходити в ожеледицю": пінгвіни зачарували мережу, спускаючись з гірки

Що відомо про "злочин року"

Видання Dialogue Pakistan зазначає, що цей курйозний епізод стався ще в жовтні 2024 року. Тоді чоловік придбав рибу для власних потреб і поклав її у пакет, прив'язавши до керма моторолера. Згодом поліція затримала кота.

Відео з арештом "злочинця року" стало вірусним в інтернеті. Воно вже набрало понад мільйон переглядів та понад 240 тисяч вподобайок. На відео помітно, що кота вже несе правоохоронець і той має трохи розгублений вигляд.

Поліція у Таїланді затримала кота: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі у соцмережах були зачаровані тим, як мил виглядав "злочинець". Деякі відзначили, що кота затримали, а при ньому немає "речових доказів". Інші дописувачі здивувалися, що, попри "злочин" кота, того доволі обережно несе правоохоронець.

Один із коментаторів відзначив, що вигляд кота говорить сам за себе і той, здається, зрозумів всю "важкість скоєного злочину".

"Здається, він розуміє, що щось утнув. І йому соромно за це. А якщо направду – хіба ж можна тварину судити за її бажання поїсти рибки?", – іронічно написав користувач.

Точних відомостей щодо подальшої долі кота, на жаль, немає. Однак, враховуючи обставини, можна припустити, що після короткого "затримання" його відпустили або повернули власникам.