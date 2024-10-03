У новому тренді, який шириться тіктоком, люди, що не є родичами, зустрічають своїх двійників, передає Розваги 24.

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Один з таких роликів, на якому дівчата, що схожі одна на одну, запевняють, що не є близнятами. Відео оприлюднила дівчина, на ім'я Аллеана. Вона підписала ролик так: "Ми навіть не родичі".

Дівчина зустріла свого двійника на роботі: дивіться відео

Інша пара двійників – Медді Девіс та Емілі Горден, які працюють у ресторані Moretti's, – також долучилися до тренду. Люди на роботі плутають їх щодня і блондинки вже до цього звикли. Робоча уніформа, яка має однаковий вигляд, лише збільшує кількість курйозних випадків.

Інша пара двійників також працює разом: дивіться відео

Ще одна пара двійників: дивіться відео

Дівчата мають приголомшливу схожість: дивіться відео

Цікаво, що люди, які знайшли своїх двійників, використовують у мережі хештег #dopleganger, що у перекладі з англійської і означає "двійник". Щоправда, наразі відео за цим хештегом небагато, адже це дійсно рідкісне явище.