Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.

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Що відомо про рідкісну прикрасу

Прикрасу створили майстри Honest Hands Ring Co. Каблучку оздобили:

смужкою золотистої термічної поліамідної стрічки, яка у 1969 році здійснила першу подорож астронавтів на Місяць,

місячним метеоритом.

Ми виготовляли тисячі каблучок раніше, але ніколи з чимось таким рідкісним. Це була найбільш стресова обручка, яку ми коли-небудь брали,

– поділився власник ювелірної компанії Бен Бонсуорт.

Замовник працював менеджером із планування в астрономічній компанії Lockheed Martin, яка є одним з головних підрядників програми NASA "Артеміда".

Цікаво! Золотисту стрічку, яка літала на Місяць, придбали на аукціоні. Месік розповів, що стільки матеріалу для обручки не потрібно, тому залишок він планує використати для декору свого будинку.

Що відомо про виготовлення "космічної прикраси": дивіться відео

Місячні камені, зібрані астронавтами, є національним надбанням, тож вони нікому не доступні. Проте є й інші шматки Місяця, які впали на Землю як метеорити, їх можна легально придбати. Той метеорит, що викупив Месік, приземлився в Алжирі у 2022 році.

Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося відрізати шматок історії НАСА та Америки. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку вирізали раніше,

– наголосив Бонсуорт.

Відомо, що команда Honest Hands Ring Co. налічує лише трьох осіб. Їхня спеціалізація – каблучки на замовлення для клієнтів з усього світу, які містять важливі предмети та пам'ятні речі.



Стрічка, використана для створення обручки / Фото Honest Hands Ring Co.