Андрій Садовий у жартівливій формі запитав музиканта, чому він співає про Мукачево, якщо живе у Львові. Це відео з'явилося у соцмережах мера Львова, передають Розваги 24.

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Свою позицію Садовому пояснив фронтмен гурту Святослав Вакарчук. У відео він сказав, що співає про 3 міста, які для нього особливі: Мукачево, Львів та Київ. З кожним з цих міст у Вакарчука є чимало спогадів.

Вакарчук пояснив за Мукачево. Цього разу пробачаємо,

– жартівливо підписав відео міський голова Львова.

Вакарчук пояснив пісню про Мукачево: дивіться відео

Зауважимо, що раніше "Океан Ельзи" та "Один в каное" випустили зворушливу пісню про Львів. Пісня має назву "Місто весни" і з'явилася вона доволі несподівано. Як казав сам Вакарчук, коли він гуляв у парку дуже швидко народилась мелодія та склалися рядки. Після того розпочав думати, з ким було б органічно записати таку пісню. За його словами, уявити когось іншого, ніж "Один в каное", було неможливо.

Найбільше слухачам припали до душі слова із пісні про "річку, якої немає". Власне йдеться про річку Полтва, яка нині тече під Львовом, і яка колись була окрасою міста.