Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Шанік Суарес розповіла, що її родина прикрасила свій дім на Різдво. Однак вже на наступний день вони виявили, що хтось поцупив величезну фігуру Грінча з їхнього подвір'я.

Ми були просто приголомшені,

– сказала Суарес.

Вона думала, що інцидент був жартом. Але через кілька днів сусідка надіслала їй повідомлення, що Грінча знайшли за два будинки від дому її родини. Розставити всі крапки над "і" допомогли записи з камер відеоспостережень.

На оприлюднених кадрах видно, як чотирилапий ведмідь гуляє галявиною перед будинком, а потім хапає надувного Грінча і несе його подалі.

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Дівчина зізналася, що не очікувала, що за цим всім стояв ведмідь.

Мені здавалося, що це найсмішніша річ. Я буквально пишу смс своєму чоловікові. Я думаю: "Що відбувається?",

– зазначила вона.

Зрештою, ведмідь відтягнув Грінча в сусідній ліс. Суарес сказала, що її родині вдалося знайти його пізніше, але він був занадто пошкоджений, щоб повернутися на подвір'я.