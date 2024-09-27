Як пише Daily Mail, нараз чоловіку вже виповнилося 88 років.

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У чому звинувачували чоловіка

Івао Хакамаду звинуватили та засудили до смертної кари за вбивство 1968 року. Тоді вважали, що він винний у вбивстві свого боса, його дружини та їхніх двох дітей. Спочатку Хакамада заперечував, що грабував і вбивав жертв, але був змушений зізнатися після того, як його піддавали жорстоким допитам, що включали побиття.

Довідка. Японія – єдина велика індустріальна демократія, крім США, де зберігається смертна кара, і ця політика має широку громадську підтримку. Хакамада став п'ятим засудженим до смертної кари, якому було надано повторний суд. Усі чотири попередні справи також завершилися виправданням.

Як його вдалося виправдати

Справу повторно розглядав Окружний суд Сідзуокі. Суддя постановив, що чоловік невинний Здоров'я Хакамади слабке, і він не був присутній у суді, але його 91-річна сестра Хідеко, яка часто говорить від його імені, кілька разів низько вклонилася судді.

До свого звільнення 2014 року в очікуванні повторного судового розгляду Хакамада провів 46 років у камері смертників. Проте з плином років виникли питання щодо сфабрикованих доказів і вимушених зізнань, що викликало пильну увагу до системи правосуддя Японії, яка, за словами критиків, тримає підозрюваних "у заручниках".

Сотні людей вишикувалися в чергу в окружному суді Сідзуокі. Біля будівлі суду прихильники Хакамади тримали прапори й транспаранти, що закликали винести виправдувальний вердикт. Переломний момент настав у 2014 році, коли було ухвалено рішення про перегляд справи на тій підставі, що прокурори могли підкинути докази, і Хакамаду було звільнено з в'язниці.