Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @beckysbazaar.

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Беккі купила загублену валізу, яку хтось із пасажирів залишив у британському аеропорту Хітроу. Жінка звикла знаходити вигідні покупки, чи то в благодійному магазині, чи то на розпродажах, тож вирішила випробувати свою удачу ще й у такий спосіб.

Що було у валізі

Спершу вона знайшла взуття, яке виглядало абсолютно новим. Якби це не підробка, то роздрібна ціна такого бренду становить близько 170 фунтів стерлінгів (8,9 тисячі гривень).

Потім "мисливиця за знижками" натрапила на повзунки від Juicy Couture, які коштують близько 25 фунтів стерлінгів (1,3 тисячі гривень), а також коробку з картами покемонів.

Не маю жодного уявлення, навіщо брати їх у відпустку, але ось, будь ласка,

– прокоментувала знахідку Беккі.

Жінка купила загублену валізу: дивіться відео

Окрім того, авторка ролика знайшла дві пари випрямлячів для волосся та оригінальний iPad. Також у валізі були:

2 подушки для шиї,

фітнес-трекери,

пару дитячих кросівок з етикетками,

іграшковий трактор,

дві пари окулярів,

косметичка,

дві книги,

ремінь та багато іншого одягу, зокрема яскраве пальто зі штучного хутра з леопардовим принтом.

Загалом вміст валізи оцінюється приблизно в 990 фунтів стерлінгів (51,5 тисячі гривень).