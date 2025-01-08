Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Як живе жінка з таким манікюром

Жінка поділилася, що багато людей запитують її, чи важкі її нігті і як вона з ними працює. Втім, за її словами, вона їх практично не відчуває. Попри довжину, Мерая хвалиться своєю здатністю виконувати щоденні завдання, такі як приготування їжі та догляд за чотирма дітьми, зокрема новонародженим.

Якщо я можу піклуватися про дитину з такими нігтями, чому ви думаєте, що я не можу робити щось інше?,

– додала вона.



Нігті Мераї / Фото: TikTok/nailsbyry_

Жінка зізналася, що використовує нігті як кухонне приладдя, коли помішує страви на кухні.

Мене часто запитують, як я підтираюся. Я можу користуватися біде, а коли в мене безлад, моя сестра не проти допомогти і почистити мені нігті – як це зробила б будь-яка хороша сестра,

– зауважила жінка.

Довідка. Найдовші нігті у світі серед жінок належать Діані Армстронг із США. Її нігті були офіційно занесені до Книги рекордів Гіннеса. Загальна довжина нігтів становить понад 13 метрів, якщо їх вимірювати разом.