Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @knipfing.thrifting.

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Що виявила жінка

Авторка відео розповіла, що знайшла серед вживаних речей велику рамку на 3 секції з вклеєною фотографією собак з віршем та бирками для нашийників. Ця знахідка розчулила жінку. Вона розплакалася від думки, що дошка пам'яті опинилася у магазині вживаних речей й продавалась всього за 2,99 долара.



Власник створив дошку пам'яті своїм песикам / Фото з тіктоку @knipfing.thrifting

У лівій частині кадру можна побачити зображення двох собак, Барні та Бьюфорда. Праворуч – вірш із заголовком "Все, що мені потрібно знати про життя, я дізнався від свого собаки", а також два жетони песиків з вирізьбленими іменами.



На дошці були жетони з нашийників тварин / Фото з тіктоку @knipfing.thrifting

За словами авторки, цього було достатньо, аби зрозуміти, що Барні та Бьюфорда не просто любили – вони вважалися членами сім'ї.

Це одна з наймиліших речей, які я коли-небудь бачила. Те, що власник так сильно любив своїх собак і хотів зберегти пам'ять про них, насправді дуже мило. Мені стало сумно від усвідомлення того, що песиків, як та їхнього хазяїна, напевно, вже немає з нами,

– розповіла жінка.

Реакція соцмереж

Відео жінки зібрало понад 218 тисяч переглядів у тіктоці. Ось, які коментарі залишали користувачі: