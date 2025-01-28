Як українські патріоти купилися на російську пропаганду

Я здивований розмовами про те, чи добре чи погано, що українці отримували гранти від США. Я здивований розмовами про те, чи справедливо покарана багатодітна мати Крюкова.

Чому гранти – це добре

Я здивований, що так багато місця в українській реальності займають російські наративи. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Чи добре гранти? Та, звісно, що добре. Це були гроші американських платників податків, які заходили в Україну і лишались тут. Що тут взагалі може бути поганого? Навіть якщо якийсь грант був неефективним, навіть якщо гроші витрачались на проведення заходів, це все одно були гроші в Україні.

Коли хтось організовував конференцію, то безліч українського малого і середнього бізнесу отримували замовлення. Заробляли гроші, а далі витрачали їх в Україні. Знайти тут щось погане просто неможливо. Не кажучи вже про те, що більшість грантів йшла на зовсім інші цілі.

Український уряд отримував безліч фінансування. Українська енергетика відновлювалась зокрема за гранти. Тепер є ризик, що на цей процес вплине зупинка фінансування. Чи хтось хоче сидіти без світла? Український бізнес, від маленької фірми на Житомирщини до "Нової Пошти" міг отримати грантове фінансування для реалізації інвестиційних проєктів і отримував його. Відновлення шкіл і лікарень відбувалося за грантові кошти.

Як можна казати, що це добре, що фінансування зупинилось? Тільки якщо ви живете у світі, де "грантоїди" – це щось погане. А це світ російської пропаганди. Вітаємо – якщо ви так думаєте, ви повністю просякнуті російською пропагандою. Ви живете в рамках цінностей, які нав'язала вам російська пропаганда, і зробила це не просто так. Вона зробила це тому, що триває війна. Ви живете у світі, який створив для вас ворог, який хоче вас вбити.

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Єдина претензія щодо санкцій проти Крюкової

Одним із конструкторів цього світу була Світлана Крюкова. У мене єдина претензія до санкцій проти Крюкової – чому так пізно і чому так мало? Чому вона не сидить? Людина поширювала російську пропаганду роками. Видання "Страна" фактично готувало базу для окупації України. Воно мало підготувати частину суспільства до цього. Журналісти "Страни" так само винні, як і російські генерали у розстрілах в Бучі, у геноциді в Маріуполі, у викраденні тисяч дітей. Вони й далі працюють, поширюючи російську дезінформацію.

Цю дезінформацію охоче підхоплюють українці, які чомусь думають, що план Дональда Трампа в першу чергу опублікують чи то українською, чи то російською мовою в якомусь телеграм-каналі.

Як можна захищати Крюкову? Цим займається багато людей, які вважають себе патріотами. Це як – нічого особистого, тільки бізнес? Тут от Крюкова працює на росіян, і працює добре, а виходить з офісу – і вже українська патріотка?

Ще якби Крюкову захищали ті самі люди, що раніше працювали на Мураєва. У них цехова солідарність – захищають Крюкову, захищають Дубинського, захищають Діордіцу. Ну, добре, якби Корбан. Це вже особисте. Хоча також важко усвідомити, як він у своїй голові це розділяв, будував активно укріплення проти росіян, а потім мав персональні почуття до російського агента.

Але ще ж є безліч людей, які типу не помічали, що говорила Крюкова, що говорило її видання, що воно робило роками. При цьому ці ж люди, публічні особи, говорять риторикою російської пропаганди, називаючи владу в Україні під час війни "режимом".

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То хто винен?

Звісно, сама влада також винна. Звісно, коли не закриваєш телеграм і думаєш, що зможеш його контролювати, раптом опиняєшся у світі, побудованому з російських наративів. Але влада є така, яка є. Її до виборів не змінити. А виборів не буде, поки триває війна.

Тому тут більше питання до суспільства, яке має проявити свою дорослість і в першу чергу не бути корисними ідіотами у руках ворога. А росіяни це, звісно, вміють. Брехати. Поширювати пропаганду. Ангажувати до своїх лав непомітно. І от ти вже одночасно патріот України та говориш лексикою російського "Першого каналу". Це прикро. Це небезпечно. Це огидно.