Фурса розповів, чому падають ціни на залізну руду та як це вплине на економіку

Від середини 2021 року світові ціни на залізну руду падають. Ціна із понад 200 доларів за тонну опустилися до 90.

Економісті зазначають, що це не межа падіння, адже споживання металу в Китаї, який є основним гравцем на глобальному ринку, пішло на спад. Ще одна причина у тому, що активізувалися поставки з Бразилії та Австралії.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса відреагував на запроваджений Верховною Радою закон про збільшення рентних платежів для металургійної галузі та зазначив, що якщо руда буде падати і якщо ціни на світовому ринку будуть падати, то і надходження будуть знижуватися.

Це динаміка світових ринків. Є 100 і одна причина, чому ціни так рухаються. В першу чергу все впирається в Китай. Але взагалі є купа факторів, які впливають і в одну, і в іншу сторону,

– пояснює він.

Проте не лише руда вже падає в ціні та коштує менше, але й готова металопродукція, яка є теж важливою статтею вітчизняного експорту. Експерти кажуть, що корективи у ситуацію вносить і пандемія, адже наразі не зрозуміло, що чекати далі, але у випадку запровадження нових обмежень попит та ціни на руду і готову продукцію можуть впасти ще нижче. Тому на надходження валюти від галузі в найближчі пів року вони радять не розраховувати.