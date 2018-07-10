Футболісти і персонал "Карпат" два місяці не отримують зарплату
Футболісти і персонал "Карпат" не отримують заробітну плату вже протягом двох місяців.
За інформацією Tribuna.com, в клубі існує заборгованість за квітень і травень 2018 року.
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Протягом цього періоду команда провела сім матчів у Прем'єр-лізі, з яких чотири виграла і в двох зіграла внічию, в результаті чого зберегла прописку в елітному дивізіоні.
Зазначимо, нещодавно "Карпати" викупили контракт Хорхе Карраскаля у "Севільї".
Джерело: 24 Канал
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