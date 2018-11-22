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      Футболістку відсторонили від матчів за збірну через відмову підписувати контракт

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      Футболістку відсторонили від матчів за збірну через відмову підписувати контракт
      Футболістку відсторонили від матчів за збірну через відмову підписувати контракт / The Guardian

      Капітан жіночої збірної Афганістану з футболу Шабнам Мобарез каже, що її відсторонили від національної команди.

      Футболістка відмовилася підписувати контракт зі збірною, що, швидше за все, й стало причиною виключення з команди.

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      Шабнам Мобарез звернулася до вболівальників у соціальних мережах.

       

       

      На жаль, недавно мене попросили підписати контракт зі збірною. Угода піддає ризику можливість шукати спонсорів поза федерацією футболу Афганістану. Договір не містить компенсацію за виступ за збірну, забороняє шукати інші промоакції та виключає будь-які види посередництва аж до дисциплінарних стягнень,
      – заявила гравчиня.

      "Я відмовилася від підписання контракту, на що мені в ультимативній формі заборонили виступати за національну команду, в тому числі, на чемпіонаті Центральної Азії. Угода забирає у мене право як у людини й жінки грати за збірну своєї країни. Сподіваюся на якісь зміни, які дадуть мені й іншим дівчатам потрапити в команду", - написала Мобарез у Twitter.

      Футболістка також виклала у Facebook скрін контракту, який вона відмовилася підписувати.

       

      Водночас журналіст BBC Sport Річард Конвей у Twitter навів відповідь міжнародної футбольної організації. За його словами, ФІФА знає обставини цієї справи й зв'яжеться з керівництвом Афганської федерації футболу для з'ясування всіх деталей.

       

      Теги: Спорт Футбол ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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