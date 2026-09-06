Зеленський приготував американській делегації футболки з написом "Київський режим"

Процес мирних перемовин активізувався, коли до України 6 вересня вперше прибули спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Київ не залишив іноземних гостей без оригінального подарунка.

Для американської делегації приготували футболки з написом "Київський режим". Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Як у Києві обіграли російську пропаганду?

Очільник фракції "Слуга народу" та учасник переговорів Давид Арахамія вийшов на переговори у чорній футболці з написом "Київський режим".

Арахамія у футболці "Київський режим" / Фото 24 Каналу

Як подарунок, такі самі футболки підготували й для американців. Невідомо, чи Кушнер і Віткофф прийняли такі сувеніри. Втім, кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, яка перебуває на місці подій, підкреслила позитивний тон зустрічі – "американці посміхаються".

Слід наголосити, що російська влада та пропаганда використовують наратив про "київський режим", щоб делегітимізувати законно обрану владу України, дегуманізувати керівництво країни та виправдати свою військову агресію в очах власного населення та міжнародної спільноти. Водночас, цей термін є елементом інформаційно-психологічних операцій.

Натомість українська влада поставилася з іронією до цього пропагандистського ярлика, а також, вочевидь, продемонструвала американським представникам, що концепція так званого "київського режиму" – це суто вигадка росіян.

Про що говорили Віткофф і Кушнер?

Стів Віткофф подякував президенту Зеленському за гостинність і назвав візит до України успішним. Він зазначив, що разом із Джаредом Кушнером провів важливі та змістовні переговори, результати яких дають підстави для оптимізму.

За його словами, американська команда готова й надалі працювати над цим питанням стільки, скільки буде потрібно.

Джаред Кушнер відзначив стійкість, мужність і винахідливість українців, які допомагають країні вистояти у війні та продовжувати її розбудову. Кушнер наголосив, що саме таку Україну прагне бачити Дональд Трамп. Так, президент США налаштований завершити війну, зупинити загибель людей і принести полегшення українським родинам.