Я божеволію, – глава Бундесбанку розлютився від закликів Росії до міжнародного співробітництва

Глава Бундесбанку Йоахім Нагель висловився про заклики Росії до міжнародного співробітництва у G20. Він назвав ці слова "глузуванням".

Про це пише Bloomberg. Нагель засудив Росію за вторгнення в Україні та наголосив, що всі економічні проблеми в Німеччині пов'язані з війною, яку веде Москва.

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Як глава Бундесбанку відповів Росії на заклики до співпраці

Глава Бундесбанку наголосив, що партнери у "Великій двадцятці" не повинні забувати, з чого почалися економічні проблеми у світі. Він зазначив, що спад в економіці Німеччини почався навесні 2022 року, а що сталося у той час, за словами Нагеля, всі прекрасно розуміють.

Я божеволію, коли мені доводиться слухати російського колегу у форматі G20, і він говорить мені, наскільки важливо мати міжнародну співпрацю. Це дійсно неприйнятно,

– сказав Нагель.

Він також зауважив, що зараз тим важливіше, що Німеччина розв'язує проблеми, які стримують її економіку.

"Ми знаємо, що у нас є структурні проблеми в Європі, тепер ми повинні знайти розумні способи – і вони є – як подолати ці структурні проблеми. У нас є всі можливості та зобов'язання, щоб вийти на шлях зростання, якого ми досягли за останні 25 років", – додав він.

До слова, у виданні наголосили, що раніше Нагель неодноразово виступав проти зростання екстремістських партій у Німеччині та попереджав, що повернення Дональда Трампа в Білий дім матиме згубний вплив на економіку Європи.

Цікаво, що уряд Німеччини знизив прогноз зростання ВВП, очікуючи скорочення економіки на 0,2%. Водночас наступного року у німецькому Мінекономіки очікують поступове відновлення ВВП, з прогнозованим зростанням на 1,1%.