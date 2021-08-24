G7 назвала умову визнання влади талібів в Афганістані: пригрозили відповідальністю
Джерело:уряд Великої Британії
Лідери Великої сімки на зустрічі онлайн 24 серпня обговорили ситуацію в Афганістані. У спільній заяві вони звернулися до "Талібану", який встановив свою владу в країні.
Відповідну заяву опублікував уряд Великої Британії. Лідери США, Франції, Італії, Німеччини, Японії, Британії, Канади та ЄС підтвердили підтримку народу Афганістану та намір підтримати біженців.
До теми Таліби повністю перекрили дорогу в аеропорт Кабула: тепер впускатимуть лише іноземців
Водночас G7 закликали партнерів Афганістану підтримати зусилля, які спрямовані на стабільність регіону.
"Нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян й тих афганців, які співпрацювали з нами й допомагали впродовж останніх 20 років, а також – забезпечити безпечний вихід з Афганістану", – мовиться у заяві.
"Талібану" пригрозили відповідальністю за порушення
Водночас Велика сімка пригрозила "Талібану" відповідальністю за порушення прав людини, зокрема жінок та меншин, а також – за порушення зобов'язань щодо протидії тероризму.
"Легітимність майбутнього уряду (Афганістану – 24 канал) залежатиме від підходу, який він буде вживати для виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані", – зазначили у заяві G7.
Ситуація в Афганістані: коротко
- 15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул – зрештою захопили владу в Афганістані.
- Таліби мають намір створити раду, щоб керувати Афганістаном – до неї увійдуть 12 осіб.
- ЗМІ повідомили, що остання непідконтрольна бойовикам провінція Афганістану Панджшер має намір здатися. Повстанці начебто розуміють, що через брак ресурсів не протримаються.