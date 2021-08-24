G7 назвала умову визнання влади талібів в Афганістані: пригрозили відповідальністю

Лідери Великої сімки на зустрічі онлайн 24 серпня обговорили ситуацію в Афганістані. У спільній заяві вони звернулися до "Талібану", який встановив свою владу в країні.

Відповідну заяву опублікував уряд Великої Британії. Лідери США, Франції, Італії, Німеччини, Японії, Британії, Канади та ЄС підтвердили підтримку народу Афганістану та намір підтримати біженців.

До теми Таліби повністю перекрили дорогу в аеропорт Кабула: тепер впускатимуть лише іноземців

Водночас G7 закликали партнерів Афганістану підтримати зусилля, які спрямовані на стабільність регіону.

"Нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян й тих афганців, які співпрацювали з нами й допомагали впродовж останніх 20 років, а також – забезпечити безпечний вихід з Афганістану", – мовиться у заяві.

"Талібану" пригрозили відповідальністю за порушення

Водночас Велика сімка пригрозила "Талібану" відповідальністю за порушення прав людини, зокрема жінок та меншин, а також – за порушення зобов'язань щодо протидії тероризму.

"Легітимність майбутнього уряду (Афганістану – 24 канал) залежатиме від підходу, який він буде вживати для виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані", – зазначили у заяві G7.

Ситуація в Афганістані: коротко