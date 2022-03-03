У Гаазі розпочали розслідування воєнних злочинів Росії

Гаазький трибунал приступив до розслідування воєнних злочинів Росії. Триває робота зі збору доказів.

Раніше прокурор Міжнародного суду Карім Хан зазначав, що уважно стежить за подіями в Україні.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Своєю чергою міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб переконаний, що російських командирів будуть переслідуватися за військові злочини – якщо вони продовжать виконувати накази Путіна.

Нагадаємо, раніше глава британського уряду Борис Джонсон назвав вторгнення Росії в Україну варварським, і сказав, що всім "кришталево ясно, що Путін не може безкарно вчиняти ці жахливі дії".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!