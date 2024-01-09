Наймолодший в історії: у Франції призначили нового прем'єр-міністра
Джерело:Le Figaro
Габріеля Атталя 9 січня призначили на посаду нового прем'єр-міністра Франції. Він – наймолодший глава уряду за всю історію країни, а також перший відкритий гей на цій посаді.
Міністра освіти Франції Габріеля Атталя призначили на посаду прем'єр-міністра замість Елізабет Борн. Політик перед цим подала у відставку.
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У Франції вагалися з вибором прем'єр-міністра
У свої 34 роки Атталь – наймолодший політик, який очолив уряд у Франції за всю історію.Цікаво! Раніше рекорд належав Лорану Фабіусу, нинішньому президенту Конституційної ради. Фабіус став прем'єр-міністром у 1984 році, коли йому було 37.
Протягом 10 днів в керівництві держави вагалися з тим, хто ж очолить крісло прем'єра.
Очільник Франції навіть вивчав призначення на посаду глави уряду міністра збройних сил Себастьєна Лекорню. Також він розглядав на цю посаду колишнього міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.
У політика, зокрема, відмінний імідж у громадській думці. До того, як його призначили главою французького уряду, у вересні 2023 року Габріель Атталь став міністром освіти.
Він прийняв низку популярних рішень, таких як заборона носіння сукні-абая у школах, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом.
Протягом останнього часу його ім'я регулярно поширюється у владних коридорах, як претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.
Макрон обрав нового главу уряду
Президент Франції Еммануель Макрон 9 січня призначив 34-річного Габріеля Атталя прем'єр-міністром Франції.
Наразі Габріель Атталь сьогодні очолює міністерство освіти Франції. Окрім того, що він став наймолодшим главою уряду, він є і першим гомосексуалістом, який посяде крісло прем'єр-міністра.
Я знаю, що можу розраховувати на вашу (Габріель Атталь – 24 Канал) енергію і відданість справі реалізації оголошеного мною проєкту переозброєння і регенерації,
– написав у своєму Х Еммануель Макрон.
Зміна очільника уряду Франції: коротко
- Відомо, що 66% жителів Франції виступали за зміну голови уряду Елізабет Борн, що є одним із найбільших показників за останні майже десять років.
- Населення Франції вважає, що Габріель Атталь є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем'єр-міністра.
- Так, колишня прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн 8 січня подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Вона перебувала на посаді з травня 2022, а до того була міністеркою з питань праці.
- Крім цього, у своїй заяві про відставку Борн наголосила на важливості продовження реформ, наголошуючи на "терміновості цього в нинішніх обставинах". Вона пообіцяла співпрацювати з чинним урядом у поточних питаннях до призначення нової адміністрації.