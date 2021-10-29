Ганьбою займаються, – Данілов прокоментував російську антивакцинаторську мережу в Україні

РНБО викрила в Україні антивакцинаторську мережу, яку адміністрували з Росії. Олексій Данілов обурився такій цинічній операції агресора.

Деталі від Данілова

Наративи російської пропаганди кардинально відрізняються в Україні та в Росії. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони заявив в ефірі програми.

Важливо Росія запустила в Україні кампанію проти вакцинації, – звіт РНБО

Ми викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір. Ця мережа на території РФ розповідає: "Вакцинуйтесь, вакцинуйтесь, вакцинуйтесь". Ця мережа на території України на 100% навпаки говорить, що не потрібно вакцинуватися,

– пояснив чиновник.

Він висловив жаль, що участь в антивакцинаторській кампанії бере церква: "Я взагалі не знаю, якою ганьбою треба займатися, щоб на себе брати відповідальність за життя інших людей – ну вже не хочете вакцинуватися, ну сядьте вдома і сидіть, нікуди не ходіть".

Данілов закликав не поширювати нісенітниці, які не мають жодного відношення до сучасного життя.

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Центр протидії дезінформації РНБО з'ясував, що деякі телеграм-канали в Україні поширюють неправдиву інформацію про шкоду вакцини від COVID-19. Адмініструють ці канали з Росії. Водночас в Росії та на території тимчасово окупованого Донбасу ЗМІ поширюють зовсім інші наративи – закликають вакцинуватися.

Найцинічніше чинить Російська православна церква. Так, в Україні через УПЦ МП вона проводить протести через вакцинацію та стверджує, що щепитися – це гріх. Водночас у Росії гріхом це не називають, а навпаки – говорять про важливість вакцини.