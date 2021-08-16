Ганебна поразка США і адміністрації Байдена, – журналіст про ситуацію в Афганістані

Фото та відео з Кабула, особливо з аеропорту, шокують. Особливо те, як люди відчайдушно намагаються втекти з країни.

Ситуація в Афганістані є поразкою всієї сучасної демократії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Ситуація в Афганістані – страшний сигнал

За його словами, загострення в державі – це страшний сигнал для всіх, особливо для українців.

Те, що відбувається зараз, це ганебна поразка сучасної демократії, насамперед США. Це ганебна капітуляція адміністрації Джо Байдена,

– наголосив журналіст.

Адміністрація американського президента, як відзначив Фараджаллах, не тільки не змогла втримати владу чи досягнути якихось цілей в Афганістані. Сталось гірше – США навіть не змогли зберегти гідність під час виведення військ.

Провал у трьох напрямках

Джо Байден заявив , що не шкодує про виведення військ із Афганістану.

Ситуація в Афганістані, це, як вважає редактор порталу "Україна по-арабськи", провал у трьох пунктах:

не перемогли тероризм у країні;

поступилися територією іншим гравцям в регіоні;

обміняли країну.

"Треба розуміти, що потрібно розраховувати не на своїх союзників, а насамперед на себе та свою армію", – сказав Фараджаллах. Він відзначив, що таліби не сидітимуть, склавши руки.

Вони намагатимуться поширювати свою позицію. З Китаєм, Пакистаном чи Іраком бойовики не жартуватимуть, тому шукатимуть для себе інші держави.

Журналіст прокоментував ситуацію в Афганістані: дивіться відео

Головне про ситуацію в Афганістані: коротко