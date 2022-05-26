"Ганяють людей здавати кров цілодобово": окупантам на Донбасі не солодко

Ворог вже протягом тривалого часу кидає шалену кількість військ і техніки, щоб захопити український Донбас. Росіяни зазнають таких колосальних втрат, що почали масово "ганяти" людей із окупованих територій здавати кров.

Про це 25 травня повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Згодом його слова підтвердили й пропагандисти Кремля, які написали про "кризу крові" в одній із проросійських квазіреспублік.

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Окупанти ледь не примусово збирають кров

Андрющенко пояснив, що битва за Схід справді запекла для обох сторін протистояння. Він зауважив, що справді все "інформаційно незрозуміло", тому спробував пояснити на простому прикладі.

В Донецьку критична нестача в банку крові. Настільки велика, що приймають майже цілодобово. Та гонять людей на донорство майже примусово,

– написав радник мера.

Він додав, що зараз потрібно лише одне – вірити в ЗСУ. Також закликав робити свою справу добре: "кожен на своїй ділянці фронту".

Що саме запостили пропагандисти

Один із найбільших державних ресурсів Росії написав про самопроголошену республіку Луганщини. У дописі мовилося, що там "виникли серйозні проблеми з переливанням крові через припинення постачання Червоним Хрестом".

Тому головний лікар місцевої станції переливання крові написав лист голові так званого "минзрдрава" квазіреспубліки. Там він просив хоч якось посприяти отриманню медичного інвентаря для переливання крові, оскільки той почав закінчитися.

Окрім цього, мовилося й про хімічні елементи, які необхідні для аналізу зібраної донорської крові. Слід зауважити, що лікар писав уже два таких звернення, однак сам зазначив, що на заявки реакції не було.

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Закликали до розграбування банків крові

Найцинічнішим є й те, що він писав про потребу перевірити кров, яка є в медустановах нещодавно захоплених територій. Тобто окупанти розграбовують навіть банки крові.

Через поранених російських військовиків цивільні в захоплених містах просто не зможуть отримати порятунок, якщо він буде необхідним. Наразі невідомо, чи якось відповіли на цей лист.



Лист, який оприлюднили пропагандисти / Зображення з соцмереж

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