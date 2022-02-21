Гарант, а не сторона: у Росії викручуються і кажуть, що не порушили "Мінськ" визнанням бойовиків
21 лютого 2022 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:РИА Новости
У Росії уже почали виправдовуватися після того, як Путін визнав псевдореспубліки бойовиків. Російський сенатор Андрій Климов переконує, що Кремль не порушив мінських угод.
У Росії риторика щодо війни на Донбасі залишилася незмінною. Там і далі вважають себе невинними.
Зауважте Санду засудила визнання проросійських бойовиків на Донбасі
Що кажуть у Росії
Сенатор Андрій Климов переконує, що визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованій території України не суперечить мінським угодам. Причина проста – Росія не вважає себе стороною конфлікту.
Доповнюємо новину...