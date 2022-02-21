Гарант, а не сторона: у Росії викручуються і кажуть, що не порушили "Мінськ" визнанням бойовиків

У Росії уже почали виправдовуватися після того, як Путін визнав псевдореспубліки бойовиків. Російський сенатор Андрій Климов переконує, що Кремль не порушив мінських угод.

У Росії риторика щодо війни на Донбасі залишилася незмінною. Там і далі вважають себе невинними.

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Що кажуть у Росії

Сенатор Андрій Климов переконує, що визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованій території України не суперечить мінським угодам. Причина проста – Росія не вважає себе стороною конфлікту.

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