Через них процес затягується: які гарантії безпеки пропонують Україні

Гарантії безпеки для України мають передбачати комплексний підхід для запобігання повторній російській агресії. Остаточні механізми відповідальності за порушення режиму припинення вогню потребують ретельного опрацювання з міжнародними партнерами.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що створення демілітаризованої зони ускладнене застосуванням дронів і неготовністю Росії виконувати свої зобов’язання.

Що потрібно для дієвого миротворчого механізму?

"Потрібен цілісний документ із чітко прописаними механізмами моніторингу. Це точно не буде варіант місії ОБСЄ, бо ми вже обпеклися на цьому. Історія Будапештського меморандуму та місії часів АТО та ООС показала, що попередні механізми не справлялися зі своїми функціями", – пояснив Мусієнко.

Ключовим питанням стане розташування військ та їхні повноваження. Це не буде класична миротворча місія з мандатом ООН, натомість йдеться про гібридний формат.

Це не станеться швидко – не через відсутність бажання, а тому що кожна деталь має критичне значення й потребує серйозного діалогу з партнерами. Це складна робота, але механізм відповідальності обов'язково має бути передбачений,

– пояснив Мусієнко.

Чому створення демілітаризованих зон в Україні складніше, ніж у світі?

Міжнародна практика врегулювання конфліктів традиційно передбачає створення демілітаризованих зон, але у випадку України це ускладнюється тим, що сучасні дрони долають будь-які відстані, на відміну від звичайної артилерії чи стрілецької зброї.

Також Росія не демонструє жодної зацікавленості відводити свої війська та виконувати зобов'язання щодо створення демілітаризованої зони. Якщо лінія розмежування стане фіксованою без демілітаризованої зони, ситуація ускладниться ще більше – навіть на Корейському півострові конфлікт вирішувався через створення невеликої заміновані демілітаризованої зони,

– пояснив Мусієнко.

Ситуація ускладнюється масштабами повномасштабної російської агресії та протяжною лінією фронту, що породжує безліч питань.

Порушення припинення вогню з боку Росії неминучі, тому ключовим стає питання відповіді – як партнери пропишуть механізми притягнення до відповідальності та повноваження моніторингової та миротворчої місії..

Що ще відомо про потенційні гарантії безпеки для України?