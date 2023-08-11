Україні на 100% не підійдуть гарантії безпеки по типу Ізраїлю

Тут є кілька моментів, на які варто звернути увагу. По-перше, я не любитель натягувати сову на глобус. Не можна випробувані в одній ситуації методи застосовувати на інших, з гарантією, що вони спрацюють.

Це говорить про те, що всі рішення, які ухвалюватимуть щодо України, мають бути унікальними, оскільки і сама війна унікальна для сучасної історії. До того ж, між ізраїльською системою безпеки та українською значно менше спільного, ніж того хочеться комусь бачити.

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По-друге, Ізраїлю протистояв колективний схід, але який не був одноосібною та високо-боєздатною мілітарною силою у світі. Своєю чергою Росія, навіть зараз, знекровлена та виснажена є загрозою для своїх сусідів і навіть у світі. У тій самій Африці, наприклад.

До того ж, важливим аспектом продовжує залишатися наявність ядерної зброї в Росії, що саме собою протистояння та загрози виводить до кардинально інших гарантій безпеки. Настільки явної загрози в Ізраїлю, за всіх старань Ірану, досі поки що немає і не буде.

По-третє... Чинник відсутності Ізраїлю в НАТО. Це не застосовується для України. Адже Ізраїль протистояв країнам, які загрожували та загрожують його існуванню, але не НАТО. Своєю чергою Україна протистоїть країні, яка є постійною та незмінною загрозою для країн НАТО.

І лише Україна у складі НАТО цю загрозу зможе мінімізувати.

Це лише кілька моментів, які вже говорять про недієздатність ізраїльської моделі для України. Україні потрібна українська модель безпеки та жодна інша. Залиште сов у спокої, поверніть глобуси дітям.