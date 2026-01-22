Лише після завершення війни, – Зеленський сказав, коли чекати підписання гарантій безпеки

Документ гарантій безпеки для України вже готовий, втім він буде підписаний лише після завершення війни. Водночас Зеленський припустив, що тристороння зустріч в ОАЕ може завершитись позитивно.

Про це глава держави повідомив 22 січня у Давосі.

Коли документ про гарантії про безпеки може бути підписано?

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України повністю готовий. За його словами, так вважає американська команда на чолі з Дональдом Трампом та представники України.

Наразі документ перебуває в Києві та Вашингтоні.

Президент України зауважив, що гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни. Угоду спочатку підпишуть президенти України та США, а згодом Конгрес Штатів та Верховна Рада ратифікують документ.

Водночас Зеленський припустив, що майбутні тристоронні перемовини в ОАЕ можуть пройти позитивно. А сам факт можливої зустрічі США, України та Росії вважає суттєвим кроком у наближенні завершення війни в Україні.

Що ще сказав Зеленський про гарантії безпеки?