Лише після завершення війни, – Зеленський сказав, коли чекати підписання гарантій безпеки
- Документ гарантій безпеки для України готовий, але буде підписаний після завершення війни.
- Зеленський вважає, що тристороння зустріч в ОАЕ може завершитись позитивно.
Документ гарантій безпеки для України вже готовий, втім він буде підписаний лише після завершення війни. Водночас Зеленський припустив, що тристороння зустріч в ОАЕ може завершитись позитивно.
Про це глава держави повідомив 22 січня у Давосі.
Дивіться також Жодні гарантії безпеки для України не працюють без США, – Зеленський
Коли документ про гарантії про безпеки може бути підписано?
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України повністю готовий. За його словами, так вважає американська команда на чолі з Дональдом Трампом та представники України.
Наразі документ перебуває в Києві та Вашингтоні.
Президент України зауважив, що гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни. Угоду спочатку підпишуть президенти України та США, а згодом Конгрес Штатів та Верховна Рада ратифікують документ.
Водночас Зеленський припустив, що майбутні тристоронні перемовини в ОАЕ можуть пройти позитивно. А сам факт можливої зустрічі США, України та Росії вважає суттєвим кроком у наближенні завершення війни в Україні.
Що ще сказав Зеленський про гарантії безпеки?
Володимир Зеленський заявив, що він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру, втім знову наголосив на важливості ролі США у гарантіях.
Також президент України зауважив, що жодні гарантії безпеки не працюватимуть без участі Штатів.
Україна сподівається, що зможе оформити зі Сполученими Штатами рамкову домовленість щодо безпекових гарантій. Раніше журналісти FT повідомляли, що це може статися після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.