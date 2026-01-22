Укр Рус
24 Канал Новини України Лише після завершення війни, – Зеленський сказав, коли чекати підписання гарантій безпеки
22 січня, 19:49
2

Лише після завершення війни, – Зеленський сказав, коли чекати підписання гарантій безпеки

Діана Подзігун
Основні тези
  • Документ гарантій безпеки для України готовий, але буде підписаний після завершення війни.
  • Зеленський вважає, що тристороння зустріч в ОАЕ може завершитись позитивно.

Документ гарантій безпеки для України вже готовий, втім він буде підписаний лише після завершення війни. Водночас Зеленський припустив, що тристороння зустріч в ОАЕ може завершитись позитивно.

Про це глава держави повідомив 22 січня у Давосі. 

Дивіться також Жодні гарантії безпеки для України не працюють без США, – Зеленський 

Коли документ про гарантії про безпеки може бути підписано? 

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України повністю готовий. За його словами, так вважає американська команда на чолі з Дональдом Трампом та представники України. 

Наразі документ перебуває в Києві та Вашингтоні.

Президент України зауважив, що гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни. Угоду спочатку підпишуть президенти України та США, а згодом Конгрес Штатів та Верховна Рада ратифікують документ.

Водночас Зеленський припустив, що майбутні тристоронні перемовини в ОАЕ можуть пройти позитивно. А сам факт можливої зустрічі США, України та Росії вважає суттєвим кроком у наближенні завершення війни в Україні.

Що ще сказав Зеленський про гарантії безпеки?

  • Володимир Зеленський заявив, що він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру, втім знову наголосив на важливості ролі США у гарантіях.

  • Також президент України зауважив, що жодні гарантії безпеки не працюватимуть без участі Штатів.

  • Україна сподівається, що зможе оформити зі Сполученими Штатами рамкову домовленість щодо безпекових гарантій. Раніше журналісти FT повідомляли, що це може статися після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.