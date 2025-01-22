Німеччина із союзниками найближчим часом обговорить гарантії безпеки для України, – Шольц

Україні необхідно забезпечити безпечне майбутнє після завершення війни. Олаф Шольц заявив, що союзники невдовзі обговорять гарантії безпеки для України.

Після досягнення миру потрібно буде зосередитися на гарантіях безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв’ю медіагрупі Funke.

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Коли на обговорення поставлять гарантії безпеки Україні

Шольц наголосив, що закінчення війни стане важливим етапом, але після цього необхідно зосередитися на гарантіях безпеки для України.

По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України,

– сказав Шольц.

За його словами, у майбутньому обговорюватимуться питання щодо гарантії безпеки, а також збереження сильної української армії, яку союзники допомагатимуть оснащувати.

"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", – наголосив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для безпеки України після мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.