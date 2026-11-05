"Не політична декларація": у Брюсселі обговорили гарантії безпеки для України

У Брюсселі 5 листопада відбулися переговори щодо гарантій безпеки для України за участі партнерів. Головною метою назвали побудову дієвої системи захисту, а не суто формальних запевнень.

Як повідомив Рустем Умєров у своєму телеграм-каналі, консультації в столиці Бельгії зосередилися на визначенні чітких зобов'язань з боку Вашингтона та європейських партнерів. За його словами, Київ наполягає на створенні механізму, здатного захистити країну на практиці.

Які подробиці?

До багатостороннього діалогу долучилися представники США, Великої Британії, Німеччини, Франції та НАТО.

Сторони скоординували спільні підходи не лише до оборонних гарантій для української сторони, а й до оновленої концепції загальноєвропейської безпекової архітектури.

Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою,

– підкреслив Рустем Умєров.

Він також додав, що робота на цьому дипломатичному напрямі триває, а конкретні кроки та змістовні деталі домовленостей оприлюднять згодом.

Переговори щодо фінансування та безпековий діалог

Ці переговори стали продовженням серії зустрічей міжнародних партнерів у бельгійській столиці.

Днем раніше українська делегація представила союзникам розрахунки витрат на оборону та провела консультації щодо плану післявоєнного відновлення за участі представників Єврокомісії та Світового банку.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, консультаціям у Брюсселі передувала тривала дипломатична підготовка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зустріч делегацій України, Сполучених Штатів і Росії запланована на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.