Це буде постпутінська Росія: політолог пояснив, що таке гарантії безпеки від США на 15 років
- Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років. Але Україна прагне угоди на 30-50 років.
- Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав, чому Україні потрібні триваліші гарантії безпеки.
Сполучені Штати нібито готові надати Україні гарантії безпеки на 15 років. При цьому Україна вимагає на 30 – 50 років, що є цілком логічним кроком.
Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, що зараз в публічному просторі акцент змістився на обговорення тривалості гарантій безпеки. Сполучені Штати нібито надають 15 років, але в принципі можна було б домовитися про щось довше.
Чому Україні потрібні триваліші гарантії безпеки?
На думку Чаленка, гарантії безпеки на 15 років недостатні. Вони зачіпають період постпутінської Росії, але цілком ймовірно, що саме тоді ворог захоче знову напасти.
Що таке гарантії на 15 років? Це – 2040 рік. Тоді в Росії буде постпутінська епоха, де вони будуть діяти з позиції реваншизму. Захочуть завоювати усе те, що Путін не зміг зробити за свій термін. Диктатор ж захоче сидіти десь до 2036 року. У нього є така можливість,
– сказав Чаленко.
Саме тому Україні потрібні значно довші гарантії безпеки, які діяли б максимально довго. Та й інше питання – якими мають бути ці гарантії, щоб Росія не надумала повторно нападати після можливого перемир'я.
Нинішня адміністрація Трампа насправді нічого не втратить, якщо гарантії будуть довшими. Трамп і так буде всього лиш до 2029 року. А ось Велика Британія підписала угоду з нами на 100 років,
– зазначив Чаленко.
Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі йдуть певні розмови про часткове членство України в ЄС до 2027 року. Це має бути частиною гарантій безпеки для України. Але поки це лише обговорення.
Гарантії безпеки для України
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років. Однак нашій державі потрібні такі гарантії принаймні на 30 – 50 років. Хоча, звісно, все залежить від того, на що погодиться адміністрація Трампа.
- ЗМІ вже повідомляли, що в Білому домі пов'язують гарантії безпеки з тим, чи погодиться Україна на мирну угоду з Росією. Ймовірно, вона передбачатиме "передачу Росії Донбасу". Схоже питання журналістка Politico ставила президенту України. Він пояснив, чому Україні важливо, аби спершу були гарантії безпеки.
- Зеленський також назвав три кроки, які допоможуть Сполученим Штатам зупинити російську агресію в Україні. Насамперед мають бути гарантії безпеки, а потім – масштабний пакет з відбудови України. І третій крок – прямий ультиматум Росії.