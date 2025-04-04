У Путіна несподівано заговорили про можливість гарантій безпеки для України

Представник глави Кремля Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв зробив несподівану заяву щодо гарантій безпеки для України. Зокрема Росія готова розглянути можливість їх надання, але з певними умовами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіріла Дмитрієва в інтерв'ю для Fox News.

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Як Дмитрієв прокоментував результати свого візиту до США

Дмитрієв повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа досягла величезного прогресу під час діалогу з Росією. Він також зазначив, що раніше Штати не хотіли розуміти російську позицію.

Те, що зробила команда Трампа – вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Тож ми ведемо хороші дискусії. Наші дипломати також обговорюють можливі результати.

– заявив Дмитрієв.

Як змінилася позиція Росії щодо гарантій безпеки для України

За словами Дмитрієва, попри удари по російській енергетичній системі Кремль готовий розглянути питання гарантій безпеки для Києва. Водночас він зазначив, що Росія виступає проти вступу України до НАТО.

Нагадаємо, що напередодні Росія знову звинуватила Україну в недотриманні енергетичного перемир'я. Водночас у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію та зазначили, що Кремль навмисно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Київ власну провину за зрив перемир'я, щоб продовжувати війну.

Вступ України до НАТО, як сказав наш президент (Владімір Путін – 24 Канал), абсолютно неможливий, і це, я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними,

– зазначив представник Путіна.

Зауважимо, що ця риторика Дмитрієва значно відрізняється від звичних заяв російської влади, оскільки раніше Росія виступала проти будь-яких гарантій безпеки для України.