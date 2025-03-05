Чи є "план Б", якщо США не нададуть достатніх гарантій безпеки Україні: Стармер відповів

Прем'єр-міністр Британії відповів, чи має він план "Б" щодо України, якщо США не зможуть надати Києву достатніх гарантій безпеки.

Про це політик розповів, виступаючи перед депутатами Палати громад у середу, 5 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чи є у Стармера план "Б"

Глава британського уряду Кір Стармер, відповідаючи на запитання, чи є в нього "план Б" для України, якщо США не зможуть надати достатніх гарантій безпеки, заявив про свою зосередженість на "єдиному найважливішому результаті".

Це забезпечення міцного миру, "що добре для України, добре для Європи і, звичайно, важливе для Британії".

У виданні зазначили, що Стармера також запитали про можливість російських атак на британських миротворців в Україні.

Він відповів, що "це останнє, що хтось хоче бачити".

"Увесь сенс забезпечення міцного миру й будь-якої угоди – якщо є угода, яку потрібно захищати, – полягає в тому, щоб уникнути конфлікту та забезпечити мир", – додав міністр.

За його словами, ризик порушення домовленостей виникне, якщо глава Кремля Владімір Путін подумає, що може знехтувати угодою.

Стармер запевнив, що він робить "усе можливе", щоб зіграти свою роль, підтримуючи постійний контакт з "усіма ключовими гравцями".