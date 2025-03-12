Зеленський пояснив, як обговорюватимуть гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання гарантій безпеки для України у випадку паузи в російсько-українській війні було предметом переговорів зі Сполученими Штатами. Проте детальне обговорення відбудеться пізніше.

Глава держави пояснив, як буде відбуватися переговорний процес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського, який транслює "Суспільне Новини".

Дивіться також "Не порушуватиму Конституцію": Зеленський сказав, які "червоні лінії" України

Що Заявив Зеленський про гарантії безпеки

Глава держави запевнив, що питання гарантій безпеки обговорювали під час зустрічі з американською стороною 11 березня у Саудівській Аравії.

Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір (у нас є наші пропозиції, але щоб покласти на папір) погоджені кроки й формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть в України після закінчення цієї війни,

– пояснює Зеленський.

Варто додати, що під час переговорів зі Сполученими Штатами Україна погодилася на 30-денне перемир'я з Росією. За словами президента, таким чином держава прагне зруйнувати російські наративи про те, що буцімто вона не хоче миру.