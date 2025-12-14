Зеленський сказав, чи може Москва прийняти умови України на шляху до миру
- Володимир Зеленський заявив, що Україна вже йде на компроміс у мирних переговорах.
- Україна розглядає двосторонні гарантії безпеки з США, Європою, Канадою та Японією як альтернативу вступу до НАТО.
Президент Володимир Зеленський висловився про мирні переговори. Він зазначив, що зі свого боку Україна вже йде на компроміс.
Про це глава держави сказав у коментарі журналістам, передає 24 Канал.
Дивіться також Окрім мирного плану, на переговорах США розглядають відновлення України, – Зеленський
Чи погодиться Росія на мирний план?
Президент зазначив, що першочерговим бажанням України був вступ до НАТО. Це стало б реальною гарантією безпеки. Однак такий напрямок Сполучені Штати та деякі європейські партнери не підтримали.
Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме активація 5 статті НАТО у випадку агресії проти України, гарантії безпеки від Європи, Канади та Японії – це можливість захистити українську землю від нового нападу Росії.
На думку Зеленського, така позиція України вже є компромісом.
Мирні переговори: останні новини
У неділю, 14 грудня, у Берліні проходить зустріч Зеленського з канцлером Німеччини та представниками США, зокрема Джаредом Кушнером. На переговорах обговорюють мирний план з 20 пунктів, економічне відновлення України та гарантії безпеки.
Європейці вважають, що Росія може скористатись цією угодою та готувати нове вторгнення на Схід країни. Посадовці країн ЄС попереджають, що будь-яке відведення українських сил із контрольованих Києвом територій може стати приводом для нової ескалації з боку Москви.
Тоді як президент США Дональд Трамп заявив, що триває робота над оцінкою можливості укладення мирної угоди між Росією та Україною. Проте відмовився коментувати деталі щодо створення буферної зони та питання територій.