Коли Нідерланди підпишуть гарантії безпеки для України: глава МЗС зробила важливу заяву

Україна почала підписувати угоди про гарантії безпеки з партнерами. У Нідерландах пояснили, коли вони теж зможуть приєднатися.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, чи планують Нідерланди підписати гарантії безпеки з Україною. Вона також окреслила коли ми можемо цього очікувати в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Стефанішина розповіла, коли Україна може підписати безпекову угоду зі США

Важливо підтримувати Україну

За її словами, у Нідерландах дуже наполегливо працюють над двосторонніми домовленостями у сфері безпеки. Переговори на стадії звершення.

Тож ми сподіваємося, що зможемо підписати двосторонні домовленості дуже скоро,

– сказала вона.

Вона зазначила, що для них дуже важливо підтримувати Україну в цьому питанні.

Зеленський анонсував нові безпекові домовленості