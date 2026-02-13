США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, – Сибіга

Сполучені Штати готові ратифікувати гарантії безпеки для України. Це зробить американський Конгрес.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цікаво Є домовленості про гарантії безпеки від США та ЄС: ексклюзивні деталі з кулуарів "Рамштайну"

Що сказав Сибіга про ратифікацію гарантій безпеки з боку США?

За словами Андрія Сибіги, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Йдеться саме про юридично зобов'язувальні гарантії, а не запевнення, що трапляється уперше в історії України.

Як зазначив міністр, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Другий ключовий елемент безпекової архітектури – військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива,

– зазначив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга наголосив, що стратегічною метою України є виснаження російської економіки та військових спроможностей. За його словами, найкращим результатом було б одночасне послаблення і економічної, і військової сфер Росії.

Чого очікувати у гарантіях безпеки від США?