США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, – Сибіга
- США готові ратифікувати юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України в Конгресі.
- Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, а США відіграватимуть ключову роль у безпековій архітектурі Європи.
Сполучені Штати готові ратифікувати гарантії безпеки для України. Це зробить американський Конгрес.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Що сказав Сибіга про ратифікацію гарантій безпеки з боку США?
За словами Андрія Сибіги, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.
Йдеться саме про юридично зобов'язувальні гарантії, а не запевнення, що трапляється уперше в історії України.
Як зазначив міністр, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.
Другий ключовий елемент безпекової архітектури – військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива,
– зазначив Андрій Сибіга.
Андрій Сибіга наголосив, що стратегічною метою України є виснаження російської економіки та військових спроможностей. За його словами, найкращим результатом було б одночасне послаблення і економічної, і військової сфер Росії.
Чого очікувати у гарантіях безпеки від США?
Видання Politico писало, що у США наголошують, що саме американські гарантії безпеки відіграють ключову роль. Водночас президент Дональд Трамп заявляє, що направлення американських військ в Україну не розглядається.
Видання FT зазначало, що Україна разом із США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Росією майбутньої мирної угоди, що включає дипломатичні та військові заходи. У разі порушень мирної угоди, союзники погодилися реагувати протягом 24 годин, але лише після 72 годин американські партнери, можливо, також дадуть військову відповідь Росії.
Цікаво, що Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо гарантій безпеки. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова.