Новини політики США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, – Сибіга
13 лютого, 21:10
Оновлено - 21:27, 13 лютого

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, – Сибіга

Владислав Кравцов
Основні тези
  • США готові ратифікувати юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України в Конгресі.
  • Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, а США відіграватимуть ключову роль у безпековій архітектурі Європи.

Сполучені Штати готові ратифікувати гарантії безпеки для України. Це зробить американський Конгрес.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цікаво Є домовленості про гарантії безпеки від США та ЄС: ексклюзивні деталі з кулуарів "Рамштайну" 

Що сказав Сибіга про ратифікацію гарантій безпеки з боку США?

За словами Андрія Сибіги, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. 

Йдеться саме про юридично зобов'язувальні гарантії, а не запевнення, що трапляється уперше в історії України. 

Як зазначив міністр, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Другий ключовий елемент безпекової архітектури – військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива, 
– зазначив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга наголосив, що стратегічною метою України є виснаження російської економіки та військових спроможностей. За його словами, найкращим результатом було б одночасне послаблення і економічної, і військової сфер Росії.

Чого очікувати у гарантіях безпеки від США?

  • Видання Politico писало, що у США наголошують, що саме американські гарантії безпеки відіграють ключову роль. Водночас президент Дональд Трамп заявляє, що направлення американських військ в Україну не розглядається.

  • Видання FT зазначало, що Україна разом із США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Росією майбутньої мирної угоди, що включає дипломатичні та військові заходи. У разі порушень мирної угоди, союзники погодилися реагувати протягом 24 годин, але лише після 72 годин американські партнери, можливо, також дадуть військову відповідь Росії.

  • Цікаво, що Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо гарантій безпеки. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова. 