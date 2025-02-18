Прем'єр Британії назвав єдиний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну

У Парижі 17 лютого пройшов екстрений саміт європейських лідерів. Прем'єр Великої Британії висловився щодо гарантій безпеки. Зокрема, назвав єдиний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну в майбутньому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. До речі, лідери ЄС застерегли від припинення вогню без мирної угоди.

Дивіться також Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди

Стармер про гарантії безпеки

Виступаючи в Парижі після екстреного саміту з європейськими лідерами, Кір Стармер заявив, що "захисний механізм" США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Також наголосив, на карту поставлено не лише майбутнє України. Зазначив, це екзистенційне питання для Європи в цілому, а тому життєво важливе для національних інтересів Великої Британії.

Прем'єр наголосив, що це унікальний момент для колективної безпеки континенту. Додав, це нова ера, в якій нації не можуть "безнадійно чіплятися за зручності минулого".

Також високопосадовець підкреслив, будь-яка мирна угода для України повинна захищати її суверенітет і стримувати Путіна від агресії в майбутньому.

До речі, Макрон скликав саміт після того, як Трамп організував переговори США й Росії без України та Європи. Вони мають розпочатися вже сьогодні, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

Британський прем'єр наполягав, що Європа повинна зіграти свою роль. Також Кір Стармер заявив, що готовий розглянути можливість розміщення в Україні британських сил разом з іншими, якщо буде досягнута довготривала мирна угода.

Прем'єр анонсував поїздку до Вашингтона наступного тижня, щоб зустрітися з Трампом і обговорити те, що в ЄС вважають ключовими елементами міцного миру. Також зазначив, мовляв, зрозуміло, що США не збираються залишати НАТО.

"Але нам, європейцям, доведеться зробити більше. Питання розподілу тягаря не є новим, але зараз воно актуальне, і європейцям доведеться посилити як витрати, так і можливості, які ми надаємо", – заявив Стармер.

Окрім того, розповів, що розмовляв з Володимиром Зеленським у п'ятницю. Додав, що найближчими днями зробить це ще раз.

І ми передбачаємо подальшу взаємодію з європейськими колегами, коли я повернуся зі США. Британія візьме на себе провідну відповідальність, як ми завжди робили,

– сказав прем'єр, додавши, що демократія має переважати.

До речі, у відеоролику, опублікованому в соцмережі X з Парижу, Кір Стармер заявив, що будь-яке врегулювання війни в Україні має бути тривалою мирною угодою.

А не просто паузою для Путіна, щоб він знову прийшов,

– підкреслив прем'єр.

Додав, що існує також ширший мир. Він полягає в колективній безпеці й обороні Європи. І тут, на думку британського політика, "перед нами стоїть виклик поколінь".

Стармер наголосив, всі повинні зробити крок вперед в плані спроможності й того, що робимо як європейці.