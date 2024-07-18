Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією

Під час візиту до міста Вудсток у Великобританії Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Чехією та Словенією.

Повні тексти угод були опубліковані 18 липня на сайті Офісу президента, передає 24 Канал. Варто зазначити, що загалом наша країна вже має 25 безпекових угод.

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Угода з Чехією

Від початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро. Країна продовжуватиме підтримувати таку саму динаміку протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб України.

Значну частину угоди присвячено посиленню співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

Ще однією особливістю є партнерство Чехії з

для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

До того ж Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артснарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.

Угода зі Словенією

Другу безпекову угоду Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Також країна додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

До того ж в документі йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.