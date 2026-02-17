Міністр оборони Нідерландів сказав, що дозволить Києву вже навесні повернути ініціативу у війні
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що необхідно зробити, щоб Україна могла повернути ініціативу навесні.
- Брекельманс підкреслив, що безпекові гарантії для України мають бути частиною майбутньої мирної угоди, але партнери не повинні публічно розкривати всі деталі цих домовленостей.
Переговори щодо завершення війни в Україні тривають багато місяців. Зокрема за останні кілька тижнів було докладено багато зусиль з боку партнерів Києва щодо того, щоб вони діяли злагоджено і консолідовано.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який пояснив, що під час перемовного процесу було досягнуто значного прогресу щодо планів бойових дій. Вони є важливою частиною загальної картини, що складає "коаліції охочих".
Чому важливо посилити тиск на Росію?
Брекельманс звернув увагу на те, що водночас з боку Росії досі відсутня готовність йти на серйозні поступки. Тому слід переконатися, що партнери України виконали свою домашню роботу, що всі плани готові до того моменту, коли буде укладена мирна угода. Також необхідно усвідомлювати, що буде потрібно буде зробити для підтримання цього миру.
Однак також важливо, на його думку, посилити тиск на Росію. Адже наразі вона лише тероризує український народ, користуючись жахливими зимовими умовами, щоб спробувати зламати волю українців. Проте росіяни не досягнуть успіху в цьому,
– наголосив міністр оборони Нідерландів.
Водночас союзникам, на його думку, треба переконатись, що Україна зможе повернути ініціативу навесні. Для цього потрібно з одного боку провести ревізію щодо готовності всіх планів, а з іншого – продовжувати тиснути Москву.
Якими можуть бути гарантії безпеки Україні від партнерів?
Також важливою складовою мирної угоди є гарантії безпеки для України. Рубен Брекельманс зазначив, що партнерам не розумно розкривати подробиці цих домовленостей.
Зверніть увагу! Видання Financial Times, Україна із США та європейськими партнерами узгодила механізм відповіді на можливу нову агресію Росії. Якщо Москва порушить домовленості, відповідь України буде впродовж 24 години, "коаліції охочих" під керівництвом Європи – 48 годин та військової коаліції Європи та США – 72 години.
"Це не означає, що ми не хочемо бути відкритими щодо України, але це не тільки військовий план. Для Києва це також розмінна монета на столі, адже гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої майбутньої мирної угоди. І якщо ви хочете мирну угоду, то, звісно, Росія теж має її прийняти", – підкреслив міністр оборони Нідерландів.
Тому не потрібно, за його словами, інформувати Росію про кожну внутрішню дискусію, публічно обговорюючи проміжні плани, які ще перебувають в процесі розробки.
Проте, як зауважив Брекельманс, має бути очевидним, якщо буде укладено мирну угоду, Україна повинна мати сильну армію, здатну стримувати подальшу російську агресію. Київ має підтримувати "коаліція охочих", і якщо Росія все ж таки вирішить напасти на Україну, має бути чітка відповідь від якомога більшої кількості країн.
Яку допомогу Нідерланди надають Україні?
Країна у грудні 2025 року оголосила про виділення додаткових 250 мільйонів євро для Києва, ці кошти в межах програми PURL будуть спрямовані на постачання зброї.
Також уряд Нідерландів ухвали рішення щодо збільшення військової допомоги Україні на 2026 рік. Йдеться про додаткові 700 мільйонів євро. Фінансування забезпечать за рахунок Фонду бюджету на оборонне обладнання – 500 мільйонів євро та бюджету Міністерства закордонних справ – ще 200 мільйонів євро.
- Крім того, Нідерланди спрямують 35 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть залучені для встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу "Промінь надії". Це дозволить забезпечити живлення об’єктів критичної інфраструктури.