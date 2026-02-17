Міністр оборони Нідерландів сказав, що дозволить Києву вже навесні повернути ініціативу у війні

Переговори щодо завершення війни в Україні тривають багато місяців. Зокрема за останні кілька тижнів було докладено багато зусиль з боку партнерів Києва щодо того, щоб вони діяли злагоджено і консолідовано.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який пояснив, що під час перемовного процесу було досягнуто значного прогресу щодо планів бойових дій. Вони є важливою частиною загальної картини, що складає "коаліції охочих".

Чому важливо посилити тиск на Росію?

Брекельманс звернув увагу на те, що водночас з боку Росії досі відсутня готовність йти на серйозні поступки. Тому слід переконатися, що партнери України виконали свою домашню роботу, що всі плани готові до того моменту, коли буде укладена мирна угода. Також необхідно усвідомлювати, що буде потрібно буде зробити для підтримання цього миру.

Однак також важливо, на його думку, посилити тиск на Росію. Адже наразі вона лише тероризує український народ, користуючись жахливими зимовими умовами, щоб спробувати зламати волю українців. Проте росіяни не досягнуть успіху в цьому,

– наголосив міністр оборони Нідерландів.

Водночас союзникам, на його думку, треба переконатись, що Україна зможе повернути ініціативу навесні. Для цього потрібно з одного боку провести ревізію щодо готовності всіх планів, а з іншого – продовжувати тиснути Москву.

Якими можуть бути гарантії безпеки Україні від партнерів?

Також важливою складовою мирної угоди є гарантії безпеки для України. Рубен Брекельманс зазначив, що партнерам не розумно розкривати подробиці цих домовленостей.

Зверніть увагу! Видання Financial Times, Україна із США та європейськими партнерами узгодила механізм відповіді на можливу нову агресію Росії. Якщо Москва порушить домовленості, відповідь України буде впродовж 24 години, "коаліції охочих" під керівництвом Європи – 48 годин та військової коаліції Європи та США – 72 години.

"Це не означає, що ми не хочемо бути відкритими щодо України, але це не тільки військовий план. Для Києва це також розмінна монета на столі, адже гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої майбутньої мирної угоди. І якщо ви хочете мирну угоду, то, звісно, ​​Росія теж має її прийняти", – підкреслив міністр оборони Нідерландів.

Тому не потрібно, за його словами, інформувати Росію про кожну внутрішню дискусію, публічно обговорюючи проміжні плани, які ще перебувають в процесі розробки.

Проте, як зауважив Брекельманс, має бути очевидним, якщо буде укладено мирну угоду, Україна повинна мати сильну армію, здатну стримувати подальшу російську агресію. Київ має підтримувати "коаліція охочих", і якщо Росія все ж таки вирішить напасти на Україну, має бути чітка відповідь від якомога більшої кількості країн.

Яку допомогу Нідерланди надають Україні?