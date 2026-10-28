Зустрічі зі США, вибори та удари по Росії: головні заяви Зеленського для ЗМІ
Володимир Зеленський поспілкувався із представниками медіа та розповів про дипломатичні контакти, безпекові гарантії та внутрішньополітичні виклики, а також окреслив ситуації на фронті.
24 Канал зібрав головні заяви Володимира Зеленського зі спілкування з журналістами.
Основні заяви Зеленського
Володимир Зеленський зазначив, що спокійно ставиться до заяв Дональда Трампа, поважаючи свободу слова. Водночас він наголосив, що завжди відповідатиме, коли йдеться безпосередньо про Україну. Щодо власної риторики президент пояснив, що у умовах дефіциту антибалістики та щоденних атак немає часу на обережні й тривалі сигнали. У мене хороші та конструктивні відносини з Президентом Трампом, були прекрасні зустрічі з Президентом, з його командою. Але це не значить, що за конструктивним діалогом хтось буде не звертати увагу на деструктивні кроки. І я говорю це відкрито. Зеленський розповів, що Україну просили не бити по російських нафтопереробних заводах. Після оголошення Трампом "енергетичного перемир'я" Україна утрималася від ударів по НПЗ протягом 72 годин, проте це не зупинило російські атаки на українську енергетику. За словами президента, українські військові продовжують діяти та відповідати на удари ворога. Зеленський наголосив, через війну на Близькому Сході поточного року Україна отримувала від США лише 12 ракет для систем Patriot на місяць, тоді як потреба становить до 150 ракет-перехоплювачів на місяць. Президент зауважив, що Україна шукає варіанти постачання ракет в інших країнах, однак для цього потрібен підпис очільника Пентагону Піта Гегсета Зеленський припустив, що на можливій зустрічі США, Китаю та Росії обговорюватимуться питання Близького Сходу та України. Він також висловив застереження щодо ризиків нової "Ялтинської угоди", хоча й вважає, що сучасний фрагментарний і технологічний світ не дозволить зробити це так, як після Другої світової війни. Хоча Росія дуже хоче. Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту". Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Президент висловив бажання, щоб тристороння зустріч в Абу-Дабі відбулася до цих переговорів. Президент України припустив, що США обговорюють із Росією тематику Ірану. Він зауважив, що риторика Дональда Трампа щодо мінімальної допомоги Росії Ірану може бути спробою виправдати окупантів або заохотити її до співпраці. За словами Зеленського, Росія затягувала переговорні процеси до проміжних виборів у США, аби уникнути нових санкцій, "щоб подивитися – що буде далі, з ким далі домовлятися". На думку Зеленського, проведення тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі зараз залежить наразі від американської сторони, оскільки і Україна, і Росія підтвердили свою готовність. Президент зазначив, що фокус уваги США наразі на Близькому Сході, де можлива ескалація чи політичні зміни повпливають на графік проведення перемовин щодо припинення війни в Україні. Глава держави підкреслив, що Росія пов'язує питання територій із закінченням війни та гарантіями безпеки. Водночас партнери знають, що питання територій є червоною лінією для України. Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає. Зеленський нагадав, що в американці пропонували різні варіанти – демілітаризовані або буферні зони. Поки що далі не рухаємось в цьому питанні. Ми готові обговорювати питання територій, тому що "рускіє" постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні. Зеленський висловив переконання, що "дизельна угода" відкриває для Росії можливість просувати наступні кроки – щодо добрив, газу, заморожених активів та зняття санкцій. За його словами, Росія намагається використати свої природні ресурси для пропозиції США своєрідного "економічного шлюбу". Навряд такий "шлюб" може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди. Зеленський наголосив, що розраховує на подальше залучення Європи у переговорному процесі, адже питання гарантій безпеки не можуть обговорюватися без неї. Існує кілька форматів гарантій безпеки, які ми обговорюємо: в якомусь Європа є, і в якомусь Європи немає. Перший формат – це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій Article 5-like. Другий формат – це Коаліція охочих з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант – це НАТО. І це також не може обговорюватись без Європи – без тієї Європи, яка є частиною Альянсу. За словами президента, хоч й концептуальні речі можна обгворили за медіації США, однак перехід до затвердження гарантій безпеки та фінансування вимагає обов'язкової присутності Європи. Володимир Зеленський заявив, що вночі 27 жовтня мав розмову з прем'єром Норвегії та президентом Фінляндії. Вони обговорили тематику майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Зранку того ж дня лідери Фінляндії та Норвегії поспілкувалися з Володимиром Путіним, озвучили йому позицію України та почули його бачення. Після чого вони зателефонували Зеленському. В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, головні пріоритети для української сторони – зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни. Щодо зустрічі в Брюсселі Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона попросила змінити дату через питання на Близькому Сході. наразі Україна очікує на нові пропозиції
Щодо можливої зустрічі США, Китаю та Росії
Що впливає на відносини Росії та США
Переговори в Абу-Дабі
Територіальне питання
Про економічні домовленості США та Росії
Участь Європи в мирних перемовинах
Контакти із лідерами Фінляндії, Норвегії та американською стороною
Володимир Зеленський зазначив, що спокійно ставиться до заяв Дональда Трампа, поважаючи свободу слова. Водночас він наголосив, що завжди відповідатиме, коли йдеться безпосередньо про Україну.
Щодо власної риторики президент пояснив, що у умовах дефіциту антибалістики та щоденних атак немає часу на обережні й тривалі сигнали.
У мене хороші та конструктивні відносини з Президентом Трампом, були прекрасні зустрічі з Президентом, з його командою. Але це не значить, що за конструктивним діалогом хтось буде не звертати увагу на деструктивні кроки. І я говорю це відкрито.
Зеленський розповів, що Україну просили не бити по російських нафтопереробних заводах. Після оголошення Трампом "енергетичного перемир'я" Україна утрималася від ударів по НПЗ протягом 72 годин, проте це не зупинило російські атаки на українську енергетику.
За словами президента, українські військові продовжують діяти та відповідати на удари ворога.
Зеленський наголосив, через війну на Близькому Сході поточного року Україна отримувала від США лише 12 ракет для систем Patriot на місяць, тоді як потреба становить до 150 ракет-перехоплювачів на місяць.
Президент зауважив, що Україна шукає варіанти постачання ракет в інших країнах, однак для цього потрібен підпис очільника Пентагону Піта Гегсета
Зеленський припустив, що на можливій зустрічі США, Китаю та Росії обговорюватимуться питання Близького Сходу та України. Він також висловив застереження щодо ризиків нової "Ялтинської угоди", хоча й вважає, що сучасний фрагментарний і технологічний світ не дозволить зробити це так, як після Другої світової війни.
Хоча Росія дуже хоче. Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту". Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай.
Президент висловив бажання, щоб тристороння зустріч в Абу-Дабі відбулася до цих переговорів.
Президент України припустив, що США обговорюють із Росією тематику Ірану. Він зауважив, що риторика Дональда Трампа щодо мінімальної допомоги Росії Ірану може бути спробою виправдати окупантів або заохотити її до співпраці.
За словами Зеленського, Росія затягувала переговорні процеси до проміжних виборів у США, аби уникнути нових санкцій, "щоб подивитися – що буде далі, з ким далі домовлятися".
На думку Зеленського, проведення тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі зараз залежить наразі від американської сторони, оскільки і Україна, і Росія підтвердили свою готовність.
Президент зазначив, що фокус уваги США наразі на Близькому Сході, де можлива ескалація чи політичні зміни повпливають на графік проведення перемовин щодо припинення війни в Україні.
Глава держави підкреслив, що Росія пов'язує питання територій із закінченням війни та гарантіями безпеки. Водночас партнери знають, що питання територій є червоною лінією для України.
Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає.
Зеленський нагадав, що в американці пропонували різні варіанти – демілітаризовані або буферні зони.
Поки що далі не рухаємось в цьому питанні. Ми готові обговорювати питання територій, тому що "рускіє" постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні.
Зеленський висловив переконання, що "дизельна угода" відкриває для Росії можливість просувати наступні кроки – щодо добрив, газу, заморожених активів та зняття санкцій. За його словами, Росія намагається використати свої природні ресурси для пропозиції США своєрідного "економічного шлюбу".
Навряд такий "шлюб" може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди.
Зеленський наголосив, що розраховує на подальше залучення Європи у переговорному процесі, адже питання гарантій безпеки не можуть обговорюватися без неї.
Існує кілька форматів гарантій безпеки, які ми обговорюємо: в якомусь Європа є, і в якомусь Європи немає. Перший формат – це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій Article 5-like. Другий формат – це Коаліція охочих з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант – це НАТО. І це також не може обговорюватись без Європи – без тієї Європи, яка є частиною Альянсу.
За словами президента, хоч й концептуальні речі можна обгворили за медіації США, однак перехід до затвердження гарантій безпеки та фінансування вимагає обов'язкової присутності Європи.
Володимир Зеленський заявив, що вночі 27 жовтня мав розмову з прем'єром Норвегії та президентом Фінляндії. Вони обговорили тематику майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.
Зранку того ж дня лідери Фінляндії та Норвегії поспілкувалися з Володимиром Путіним, озвучили йому позицію України та почули його бачення. Після чого вони зателефонували Зеленському.
В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, головні пріоритети для української сторони – зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни.
Щодо зустрічі в Брюсселі Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона попросила змінити дату через питання на Близькому Сході. наразі Україна очікує на нові пропозиції