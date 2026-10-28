Зустрічі зі США, вибори та удари по Росії: головні заяви Зеленського для ЗМІ

Володимир Зеленський поспілкувався із представниками медіа та розповів про дипломатичні контакти, безпекові гарантії та внутрішньополітичні виклики, а також окреслив ситуації на фронті.

24 Канал зібрав головні заяви Володимира Зеленського зі спілкування з журналістами.

Основні заяви Зеленського