Наступний рубіж оборони – річка Дніпро: чим для України небезпечний вихід із Донбасу

США готові надати Україні гарантії безпеки, якщо її армія вийде з Донецької області. Беручи до відома ситуацію, яка склалась на Близькому Сході, де американці почали наприкінці лютого військову операцію, сподіватися на спроможність Штатів забезпечити бодай комусь реальний захист не варто.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що Сполучені Штати сьогодні й самі не в кращому становищі, адже Іран "показав їм свої зуби".

США гарантуватимуть безпеку за умови здачі Донбасу

Військовий експерт переконаний, що з огляду на нові реалії у світі Сполучені Штати не в змозі надавати гарантії безпеки навіть самим собі. Світан впевнений, що Іран ще покаже себе і свої засоби ураження в дії.

Розмірковуючи про гарантії безпеки, він закликав згадати Будапештський меморандум, який у свій час підписували Україна, США, Росія, Велика Британія. З його слів, попередник Трампа, Джо Байден, за пів року до російського вторгнення, у 2021 році, заявляв, що у разі чого США не будуть вплутуватися, побоюючись ескалації.

Світан підкреслив, що вихід СОУ з Донецької області для України небезпечний. Він пояснив, чим загрожує рішення вивести українські війська з третьої лінії оборони.

За нею практично рівне поле до лівого берега Дніпра. В районі Барвінкового відстроїли лінію оборони, але це не висоти, її знесуть КАБами за півтора місяці. Рівне поле буквально до Кременчуга, Полтави, лівого берега аж до Києва. Це практично як взяти й підняти шлагбаум,

– пояснив Світан.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що, відійшовши з Донеччини, є загроза втратити всю лівобережну Україну. З його слів, зараз необхідно зосередити зусилля, аби не дати російській армії наблизитись до Слов'янська і не лише з півдня, звідки вона туди намагаєть прорватися, а й з півночі з боку Лимана.

Треба звернути увагу на ці напрямки, бо якщо "просядемо" по цим позиціям, то буде аналогічна картина, як минулого року, коли росіяни перевалили через трасу Покровськ – Костянтинівка, вони підуть на оточення і вже нічого тоді не вдіємо,

– зауважив Світан.

Підсумовуючи, військовий експерт вказав на те, що російський підрозділ "Рубікон" може відпрацювати на глибині 15 – 20 кілометрів, відрізати логістику СОУ і вичавити українські війська зі Слов'янська і Краматорська. Він підкреслив, що треба всіма силами тримати 3 лінію оборони, адже поки вона стоїть, у ворога немає стратегічної перспективи руху в бік лівого берега Дніпра.

