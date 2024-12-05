Зеленський у річницю Будапештського меморандуму висловився, які гарантії потрібні Україні

У 30-ту річницю Будапештського меморандуму Володимир Зеленський нагадав про потребу України у реальних гарантіях. Він зауважив, що зараз держава працює над кожним з елементів безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський висловився у річницю Будапештського меморандуму

Володимир Зеленський наприкінці звернення згадав про річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але "сьогодні навіть на багато слів не заслуговує". Президент мав на увазі саме Будапештський меморандум.

Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії,

– наголосив він.

Президент України додав, що йдеться про реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Також Зеленський нагадав про потребу у зброї, яка дає змогу захиститись і стримати ворога.

"І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти", – вказав гарант.

Зеленський зауважив, що зараз йде робота над кожним з елементів безпеки. Президент подякував всім, хто допомагає і всім нашим людям, які все це забезпечують.