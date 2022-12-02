Жодного українця не залишимо в тюрмах – вже звільнили 1331 захисника: нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 282-го дня повномасштабної війни. Глава держави заявив про духовну незалежність українців на тлі останніх подій довкола УПЦ МП.

Глава держави відзначив, що українці підтримують ті перетворення, які зараз відбуваються. Головні тези зі звернення президента для вас зібрав 24 канал.

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Робота зі звільнення полонених триває

Президент зазначив, що сьогодні мав за честь відзначити наговорами українських героїв, яких вже вдалося повернути з полону. Однак робота триває.

Я хочу зараз іще раз подякувати всім, хто виконує це завдання. 1 331 – стількох уже вдалося звільнити за час повномасштабної війни. І жодного українця не залишимо в російських тюрмах, таборах та "ізоляціях". Ми пам’ятаємо про всіх. Настане день – привітаємо знову на свободі,

– наголосив Зеленський.

Продовольча ініціатива

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у межах української продовольчої ініціативи Grain from Ukraine з порту Одеси вийшло третє судно з зерном для країн, яким загрожує голод. Це судно відправиться до Сомалі.

Сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – "Зерно з України",

– наголосив президент.

Глава держави зазначив, що до весни Україна планує відправити 60 суден у межах цієї програми.

Повернення життя на деокуповані території

Володимир Зеленський подякував усім, хто повертає життя на деокуповані території, зокрема мова йде про енергетиків, будівельників, звʼязківців, ремонтні бригади, бізнес, місцевих керівників та саперів.

Президент повідомив, що за останні кілька днів на звільнених територіях знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів. Водночас на Херсонщині триває відновлення електропостачання, водопостачання, зв'язку тощо. Зокрема сьогодні на території регіону почали транслювати національний телемарафону.

Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально,

– наголосив президент.

Ювілей Сковороди та духовна незалежність України

Володимир Зеленський повідомив, що на тлі 300-річчя з дня народження українського письменника та філософа Григорія Сковороди відвідав місто Переяслав на Київщині – місто, де жив та навчав видатний мислитель, якого росіяни намагаються вкрасти у нас та привласнити собі.

Окремо Володимир Зеленський відзначив, що Україна вже зробила кроки до духовної незалежності нашої держави, однак робота триває.

Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на пів шляху,

– наголосив президент.

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