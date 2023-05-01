У Києві з Північного мосту в Дніпро впав гараж: що розповіли в поліції

У Києві через Північний міст чоловік перевозив металеву конструкцію. У поліції розповіли, що мовиться про гараж.

Ймовірно, кріплення не витримало і конструкція впала в Дніпро. Інцидент трапився у неділю, 30 квітня.

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Що відомо про інцидент на Північному мосту

Патрульна поліція Києва повідомила, що чоловік перевозив металеву конструкцію. Її утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. Як тільки гараж впав, то чоловік залишив місце ДТП, однак патрульна поліція його розшукала.

Учора (30 квітня – 24 Канал) громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам'ятати. Адже водій одразу зник з місця події,

– розповіли патрульні.

Вони швидко розшукали 37-річного порушника. Чоловік розповів, що гараж впав у воду через те, що був ненадійно закріплений.

Саме тому правоохоронці склали на водія протоколи за:

статтею 122-4 – за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

статтею 124 – за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Також патрульна поліція викликала слідчих.

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Киянин викликав поліцію, бо йому вранці заважали сусіди

Мешканець Києва вранці 29 квітня вирішив викликати поліцію. До цього вчинку він вдався тому, що орієнтовно о 7 ранку сусіди нібито почали щось ремонтувати та увімкнули перфоратор. Мовляв, через це він прокинувся та вже майже годину не може заснути.

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Однак поліція виявила, що шуміла електрична бритва, яку, ймовірно, сам заявник залишив у шафі увімкненою. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.