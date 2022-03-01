У гаражі Вінницького університету правоохоронці виявили захований БТР

У Вінницькі ОДА повідомили що в гаражі Вінницького національного аграрного університету знайшли захований військовий БТР.

Ворожий бронетранспортер знайшли в гаражі університету, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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У гаражі Вінницького національного аграрного університету Нацполіція і СБУ виявили ЗАХОВАНИЙ військовий БТР!

Виявили, що знайдений військовий БТР-70 в гаражі ВНАУ — навчальний. Про це Суспільному розповіли студенти військової кафедри навчального закладу.

У 2019 році студентам, які опановують військовий фах, зробило подарунок командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Захований БТР окуантів у Вінницькому університеті / Фото Вінницька ОДА

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