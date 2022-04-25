Гармата "Гіацинт-С", "Гради" і колона танків: бригада Дашкевича знищила багато техніки ворога
25 квітня 2022 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Артдивізіон бригади Дашкевича знищив багато ворожої техніки. Зокрема, українські захисники перетворили в брухт гармату "Гіацинт-С", "Гради" і колону танків.
Бригада Дашкевича захищає Україну на Донецькому напрямку. Про їхні нові успіхи повідомили 25 квітня.
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"Батарея 2С5 "Гіацинт-С" в кількості 6 САУ, 2 установки РСЗВ БМ-21 "Град", Колона танків…..Втрати, які завдав рашистам артдивізіон бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", – пише Міноборони.
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